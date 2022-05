Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha voluto replicare alle frasi di Josè Mourinho riguardanti il rigore assegnato ai viola.

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone prima di un’assemblea di Lega che si è tenuta al Coni è tornato sul rigore che lunedì scorso è stato assegnato ai viola contro la Roma. Josè Mourinho nel post-gara se ne lamentava chiedendo a gran voce una spiegazione a Banti che era al V. A. R..

Var

Ecco quanto dichiarato da Barone: “Il rigore c’era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto. Inutile fare polemiche che non esistono. Il Var funziona e siamo uno dei modelli nel calcio mondiale. Poi c’è sempre da migliorare, ma ci sono esperti che lavorano su questa materia e non è un tema su cui voglio entrare”. Il designatore Rocchi in ogni caso ha sospeso fino a fine stagione Banti.

