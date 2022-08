Sono giorni decisivi questi per il futuro del talentoso attaccante: siamo quasi al dentro o fuori.

È Giacomo Raspadori il profilo scelto dal Napoli per rilanciarsi dopo una campagna acquisti che finora ha regalato quasi esclusivamente grosse cessioni. Ieri nel ritiro degli azzurri sono arrivati il direttore sportivo e l’amministratore delegato del Sassuolo per parlare coi dirigenti azzurri: Sky Sport riporta che l’incontro non è andato benissimo ma che si continua a trattare.

Aurelio De Laurentiis

I neroverdi non vorrebbero cedere big oltre l’inizio della prossima settimana: al momento c’è distanza tra le parti con Carnevali che chiede 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita ed il Napoli che sarebbe pronto a spingersi fino a 30 milioni. Le parti si continueranno a parlare forse anche oggi stesso, Raspadori vorrebbe andare a giocare in Campania.

