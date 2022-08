Il club londinese sta per assicurarsi il secondo esterno sinistro di questa campagna acquisti dopo Ivan Perisic.

Il Tottenham sta per mettere le mani su Destiny Udogie dell’Udinese: l’esterno italiano resterà un anno in prestito in Friuli prima di volare a Londra a titolo definitivo. Sky Sport riporta che nelle casse dei bianconeri andranno 20 milioni più 6 di bonus.

Il laterale mancino ieri non era neanche in panchina per il match di Coppa Italia contro la Feralpisalò proprio perché l’affare era in via di definizione, ma potrà tornare a disposizione per la gara di campionato contro il Milan. Antonio Conte quindi si tiene Ivan Perisic per il presente e Destiny Udogie per il futuro sulla fascia sinistra; il giocatore dell’Udinese in passato è stato cercato anche dall’Inter.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG