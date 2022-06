Gli azzurri hanno praticamente messo le mani sull’ex Genoa Ostigard ma pensano ancora di poter convincere Koulibaly a rinnovare.

Il Napoli è alle prese con parecchi casi spinosi, su tutti Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Dries Mertens, anche l’addio di quest’ultimo sembra ormai scontato. I primi due hanno rifiutato le rispettive proposte di rinnovo al ribasso ma hanno un contratto ancora di un altro anno; secondo Calciomercato.com il club punta a rialzare l’offerta almeno per il difensore.

Sul senegalese c’è forte l’interesse del Barcellona che però per motivi economici al momento non può formulare alcuna offerta, in ogni caso il Napoli sta pensando anche alle alternative. È quasi fatta per Leo Skiri Ostigard del Brighton ma che ha giocato gli ultimi 6 mesi al Genoa; in caso di partenza immediata di Koulibaly si pensa a Kim Min-jae del Fenerbahce che ha una clausola rescissoria di 20 milioni.

