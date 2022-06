I nerazzurri sono vicini all’accordo coi sardi per il nuovo esterno destro; sono fasi calde per il mercato interista non solo per questa trattativa.

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato dell’Inter a cominciare da Raoul Bellanova: l’italiano molto probabilmente sarà il nuovo esterno destro dei nerazzurri. C’è stato infatti un importante summit ieri e l’accordo col Cagliari sta per essere trovato sulla base di 8 milioni più 2 di bonus.

Milan Skriniar

L’esterno quindi partirà alle spalle di Dumfries che dovrebbe restare il titolare; a sinistra si alterneranno Gosens e Darmian col tedesco che dovrà dimostrare il suo valore. I nerazzurri stanno trattando Paulo Dybala in entrata e Milan Skriniar in uscita col Paris Saint Germain: in entrambe le trattative c’è distanza ma c’è la sensazione che si possano concretizzare.

