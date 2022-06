L’attaccante belga Dries Mertens non rinnoverà col Napoli e cambierà squadra: la decisione era nell’aria e ora è ufficiale.

“Pensavo di restare a Napoli e invece… E invece è strano che abbiano aspettato così tanto: in merito al rinnovo non ho ancora sentito nessuno. Spero di farvi sapere nei prossimi giorni o settimane. Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Comunque, sono sereno. Sono tranquillo, ma penso molto alla mia scelta“.

Aurelio De Laurentiis

Con queste semplici dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro del Belgio Dries Mertens mette la parola fine alla sua avventura nel Napoli. Non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del trentacinquenne che ora si avvia allo svincolo: De Larentiis non ha voluto esaudire le richieste del miglior marcatore della storia azzurra, richieste che erano diventate pubbliche.

