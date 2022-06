Non verrà rinnovato molto probabilmente il contratto di David Ospina in scadenza fra pochi giorni, il titolare sarà Alex Meret.

Sky Sport riporta che il Napoli sta trattando con decisione il rinnovo del contratto di Alex Meret: il vincolo tuttora in essere scade nel 2023 ed il procuratore aveva dichiarato a più riprese di voler trattare solo se il suo assistito sarebbe diventato titolare.

Finisce dunque l’alternanza portieri nel club azzurro: David Ospina molto probabilmente andrà via a parametro zero, su di lui ci sono diverse squadre estere con in testa il Real Madrid. I partenopei vorrebbero quindi un secondo portiere di esperienza ed i pensieri di Giuntoli sono volati subito a Salvatore Sirigu che molto probabilmente non resterà al Genoa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG