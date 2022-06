Potrebbe essere Antonio Candreva il primo acquisto del club brianzolo dopo la promozione in Serie A.

Il Monza prepara una campagna acquisti scintillante dopo la prima promozione in Serie A della sua storia. Il Corriere dello Sport ritiene che manchi davvero poco per Antonio Candreva della Sampdoria: il centrocampista trentacinquenne ha ancora due anni con i blucerchiati che chiedono 1 milione di euro per cederlo.

Stefano Sensi

Ma il club brianzolo non si ferma qui: si punta a definire con l’Inter le operazione Stefano Sensi e Lorenzo Pirola; per quest’ultimo c’è già una cifra concordata per il riscatto, vedremo se sarà esercitato. Si valutano anche lo svincolato Andrea Ranocchia e Andrea Pinamonti su cui però c’è molta concorrenza.

