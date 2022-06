Siamo alla resa dei conti, il calciatore argentino Angel Di Maria torna in Europa per fornire una risposta alla Juventus.

Snodo cruciale del calciomercato della Juventus, l’argentino esterno destro ex PSG Angel Di Maria fornirà una risposta entro domani. Il calciatore farà rientro in Europa passando per la sua Parigi per raccogliere gli ultimi affetti personali per poi trasferirsi nella città di destinazione. Città che puo’ essere Torino come in Portogallo o in Spagna.

Il calciatore fornirà quindi una risposta alle tre proposte dei bianconeri: annuale con ingaggio ribassato, biennale con ingaggio più alto oppure annuale + opzione per un altro anno a cifre medie. Vedremo come andrà a finire, la sensazione è che l’argentino non abbia tantissime ricche offerte e possa definitivamente accettare la corte della società bianconera. Ma non è detto, ci possono anche essere clamorosi sviluppi di mercato. Intanto i bianconeri parlano di alternative come Berardi, Zaniolo e Neres.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG