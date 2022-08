La forbice tra azzurri e neroverdi si assottiglia sempre più e aumenta l’ottimismo per l’approdo in Campania dell’attaccante della nazionale.

Il Napoli alza ulteriormente l’offerta per l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori; il giovane è ormai in cima alla lista dei desideri del club azzurro. Sky Sport riporta che i campani si siano spinti fino a 28 milioni più 5 di bonus mentre i neroverdi chiedono 30 milioni più 5 di bonus di cui 2,5 facilmente raggiungibili.

Stadio Maradona Napoli

La forbice c’è ancora ma è piccola e ammonta a 2 milioni; nel frattempo si continua a lavorare anche col Paris Saint Germain per Fabian Ruiz e Keylor Navas che dovrebbero fare percorsi inversi. Il portiere vuole giocare titolare ed in Francia non è più possibile, il problema è che il suo ingaggio è molto alto per il Napoli.

