Il Chelsea non molla la presa per Cesare Casadei e ha pronta una nuova offerta, ma non basterebbe per soddisfare le richieste dell’Inter.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Blues starebbero pensando a una nuova offerta da 8-10 milioni. Lontana dai 15 chiesti dai nerazzurri. In corsa sempre Nizza e Sassuolo per il gioiellino classe 2003.

L’articolo Inter Casadei, il Chelsea alza l’offerta ma non basta: le ultime proviene da Calcio News 24.

