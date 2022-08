La situazione riguardante l’ex attaccante dell’Inter è in continua evoluzione anche se adesso sembra starsi assestando verso una permanenza nella capitale.

Le voci attorno a Nicolò Zaniolo non si placano anche se il loro tenore adesso è completamente diverso rispetto a quanto accadeva fino a qualche settimana fa. Fin dall’inizio di giugno una sua cessione sembrava l’ipotesi più probabile ma nelle ultime settimane invece la situazione si è assestata e l’italiano sembra destinato a restare.

Ma non solo, secondo il Corriere dello Sport l’attaccante giocherà titolare nella prima di campionato e a settembre potrebbe anche arrivare la prima proposta del club per il rinnovo. L’attuale contratto scade nel 2024, la nuova proposta potrebbe far passare l’ingaggio dai 2,5 milioni di adesso ai 4 milioni a stagione; di sicuro c’è che il Tottenham pare aver capito che acquistarlo ora è impossibile.

