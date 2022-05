Svanito il sogno Scudetto e archiviata la partecipazione alla prossima Champions League il Napoli inizia a pensare a come muoversi sul mercato.

Potrebbe essere Victor Osimhen il sacrificato del Napoli per ridare ossigeno alle casse societarie e per finanziare il mercato in entrata; dipenderà tutto dal tipo di offerte che arriveranno. Il Corriere dello Sport ritiene che il direttore sportivo Giuntoli abbia già una lista di nomi molto lunga per l’eventuale sostituzione del nigeriano.

Dries Mertens

Esistono piste italiane e piste estere: le seconde sono più esotiche e corrispondono a Martin Terrier del Rennes e Sebastien Haller dell’Ajax. Per quanto riguarda l’altra ipotesi, si valutano Gianluca Scamacca, che però sembra più vicino ad altre squadre, Giovanni Simeone e Andrea Belotti; in tutto ciò bisogna vedere cosa fare con Petagna visto che il rinnovo di Mertens dovrebbe farsi.

