Il giovane difensore De Winter della Juventus potrebbe finire al Sassuolo in prestito o a titolo definitivo con ricompra.

La Juventus sa bene che Koni De Winter è pronto al grande salto, ma ha bisogno necessariamente di una esperienza da titolare in Serie A o in un club all’estero. La Juventus crede ciecamente nelle qualità di De Winter, il giocatore belga è già nel giro della nazionale maggiore ed è uno dei protagonisti dell’Under 21 del Belgio.

IM_pallone_serie_A_2020

Il classe 2002, a soli diciannove anni è uno tra i difensori giovani più talentuosi al mondo. Il Sassuolo vuole approfittarne per metterlo a disposizione di Dionisi per la prossima stagione. La volontà dei neroverdi è quello di metterlo sotto contratto a titolo definitivo con una scadenza per la ricompra che può essere entro due anni. Il Sassuolo ha valorizzato molti giovani in questi anni da Lorenzo Pellegrini per finire a Manuel Locatelli. Vedremo come andrà a finire.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG