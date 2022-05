L’ex attaccante argentino Javier Saviola, che ha giocato anche nell’Hellas Verona, parla del futuro di Lautaro Martinez.

Javier Saviola in un’intervista a Mundo Deportivo parla di un ipotetico approdo di LAUTARO MARTINEZ all’Atletico Madrid. “Sarebbe l’ideale, oggi per me è uno dei migliori attaccanti argentini. È di altissimo livello, poi è molto ambizioso. Ha segnato tanti gol, dimostrandosi letale sotto porta. Gioca bene, é abile nell’uno-due e sa dialogare con i compagni. È un attaccante completo”.

Diego Simeone

Il Cholo Simeone cercò il Toro anche prima del suo arrivo a Milano contendendolo proprio all’Inter che alla fine la spuntò; ora per convincere i nerazzurri a cederlo serviranno almeno 70 milioni di euro. Marotta e Ausilio non ritengono nessuno della loro squadra incedibile; si vedrà.

