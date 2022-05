Il difensore del Lille Sven Botman, da molti dato per prossimo giocatore del Milan, sostiene invece di non aver ancora scelto cosa fare.

Sven Botman ha parlato del suo futuro a L’Equipe. “Purtroppo quest’anno ci è mancata continuità. Abbiamo fatto buone partite, come in Champions contro il Chelsea, ma sapevamo di non poter competere alla lunga con squadre così forti”.

Champions League

“La delusione maggiore è legata all’eliminazione precoce dalla Coppa di Francia, che era un nostro obiettivo, e per non aver lottato a lungo per i primi quattro posti. In inverno c’erano state opportunità di partire, ma avevamo anche la Champions, la mia prima Champions, ed eravamo in una buona posizione in Ligue 1. Penso che queste offerte torneranno. Se sarà la mia ultima stagione al Lille? Vedrò. Se le cose vanno come previsto, allora sì. Ma prima di tutto voglio finire bene questa stagione. Il club se lo merita. Dopo, vedremo. Non ho deciso niente“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG