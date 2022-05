Dalle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa sarà il nuovo numero dieci della Juventus dopo Dybala.

Non sarà un nuovo acquisto il numero dieci della Juventus. L’erede della maglia di Paulo Dybala è stato scelto già dentro casa, Federico Chiesa. Sarà lui l’uomo simbolo della nuova Juventus del futuro. Un dieci diverso, meno tecnico ma più esplosivo.

La direzione della società bianconera è chiara, valorizzare Chiesa e Vlahovic, è il modulo adatto è il 4-3-3. Servono esterni d’attacco quindi, almeno due o tre a seconda di chi resterà o delle occasioni che ci saranno a disposizione.

I nomi più caldi per gli esterni sono Di Maria, Zaniolo, David Neres e Raspadori. Ovviamente non potranno arrivare tutti, possono esserci occasioni come Pulisic o altri giocatori abili sull’esterno. Andranno via Bernardeschi, Dybala e forse anche Kean e Morata. Anche se a dire il vero, Kean difficilmente potrà cambiare casacca l’anno prossimo tranne un cambiamento degli accordi con l’Everton. Morata invece c’è da fare una trattativa con l’Atletico Madrid ad oggi mai seriamente iniziata.

