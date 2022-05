Il Milan spinge per l’acquisto del difensore centrale del Lille: Sven Botman ecco la situazione con le sue dichiarazioni.

Il difensore Sven Botman sa bene che andrà via, il Milan è pronto ad accoglierlo tranquillamente come titolare al centro della difesa. I costi sono alti ma è pronta la squadra ad investire per il centrale. L’acquisto sarebbe a titolo definitivo pagato praticamente senza rate grazie all’investimento dei rossoneri. Il centrale conferma che sarà la sua ultima stagione in Francia.

Sven Botman

Queste le parole del giocatore del Lille: “Potevo partire in inverno? Ho accettato la situazione. C’erano opportunità di partire. Ma avevamo anche la Champions, la mia prima Champions. Ed eravamo in una buona posizione in Ligue 1. Penso che queste offerte torneranno. Se sarà la mia ultima stagione al Lille? Vedrò. Se le cose vanno come previsto, sì. Ma prima di tutto voglio finire bene questa stagione. Il club se lo merita. Dopo, vedremo. Non ho deciso niente“.

