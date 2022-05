L’Inter vuole il nuovo attaccante, può diventare seriamente Scamacca dal Sassuolo come vice Dzeko. La situazione

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca è vicino all’Inter. Marotta ha scelto la punta italiana come investimento offensivo, Dzeko per l’età non può dare più il massimo per oltre 40 partite a stagione. Serve un giovane, un giocatore affamato che non vede l’ora di giocare e vincere. Chi risponde al nome è l’attaccante del Sassuolo. I costi sono alti, quasi altissimi ma è possibile trovare una soluzione con il Sassuolo come sempre.

L’Inter è pronta ad investire un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che si avvicina ai quaranta milioni di euro. Dionisi, l’attuale tecnico del Sassuolo ne parla così: “Scamacca lo vedo bene, in allenamento segna sempre. I nostri attaccanti avranno possibilità di fare gol.” Queste le parole nonostante la brutta sconfitta subita contro il Napoli al Maradona. Vedremo quando ci sarà l’offensiva nerazzurra.

