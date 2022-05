Kvaratskhelia è pronto per raccogliere il posto lasciato da Insigne diretto in Canada, il Napoli ha il suo nuovo gioiello.

Il Napoli ha il suo futuro attaccante esterno Kvaratskhelia, non è più un segreto l’acquisto per 15 milioni di euro. Ricercato anche dal Bayern Monaco e dalla Juventus, l’ala sinistra georgiana è stata presa subito dalla squadra partenopea che non ha voluto perdere più tempo del dovuto.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentis confida molto su questo acquisto, queste le sue parole: “Qualcuno ha detto che è un colpaccio? Lo spero. Se è un giocatore del Napoli? A tutti gli effetti, senza alcun dubbio.”

Lo stesso presidente definisce il futuro di Mertens: “Ha un’opzione per un altro anno, lui è innamorato di Napoli. Non ci sono dubbi che abbia lasciato un segno enorme. Non ci dovrebbero esser problemi, ma non si sa mai. Ci dobbiamo sedere a un tavolo”. Conclude così.

