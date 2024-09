E’ da poco arrivato al Milan ma i colori rossoneri gli sono già entrati nelle vene. Ecco le sue parole sui social dopo la vittoria nel derby. Nel cuore pulsante di Milano, una notte di calcio ha risvegliato l’orgoglio rossonero, consolidando l’identità di una squadra e di un giovane difensore che ha incarnato lo spirito di ogni milanista. Pulisic prima, Matteo Gabbia dopo, hanno illuminato San Siro di rossonero e regalato al Diavolo il derby della Madonnina. Serata di giubilo, di trionfo e festa e in uno stadio che finalmente urla a gran voce i nomi dei suoi beniamini. Tra questi entra di diritto anche un nuovo acquisto che, a dispetto del poco tempo trascorso in maglia rossonera, è già pazzo di questi colori e lo ha manifestato sui social. La lunga trattativa per portarlo a Milan L’estate è stata decisamente lunga, tortuosa per certi versi in chiave mercato. Eppure, nonostante […]

