Il Milan pare abbia messo nel mirino il difensore dell’Arsenal finito ai margini della rosa di Arteta. Ecco le ultime indiscrezioni. Nel panorama sempre dinamico del calcio professionistico, il calciomercato di gennaio si annuncia come un periodo ricco di opportunità e strategie per le squadre in cerca di rafforzamenti. Tra queste, il Milan sembra essere pronto a muoversi per potenziare la propria difesa, con un occhio di riguardo verso un giocatore che, nonostante le indubbie qualità, non sembra trovare spazio nell’attuale formazione dell’Arsenal. Uno sguardo alla difesa rossonera Attualmente, il Milan dispone di quattro centrali difensivi: Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Grazie a questa rosa di giocatori, l’allenatore Paulo Fonseca ha la possibilità di ruotarli nelle varie competizioni, garantendo così riposo ai giocatori e mantenendo alta la competitività della squadra. Nonostante la copertura teorica in questa zona del campo, la dirigenza rossonera sembra essere comunque alla […]

Leggi l’articolo completo Milan, dall’Arsenal può arrivare il grande colpo di gennaio: le ultime, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG