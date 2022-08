Il club bianconero si prepara a sborsare più di 60 milioni per il forte centravanti svedese.

La nuova proprietà del Newcastle, il fondo saudita PIF che spesso è stato accostato all’Inter diversi mesi fa, fa sul serio. Dopo la salvezza raggiunta nella passata stagione in maniera piuttosto tranquilla ora la proprietà mira ad un forte rafforzamento: secondo AS i bianconeri sarebbero pronti ad accaparrarsi Alexander Isak.

Old Trafford

Attaccante svedese classe 1999 che ha disputato le ultime 4 stagioni alla Real Sociedad, dovrebbe essere pagato 70 milioni più 5 di bonus. In realtà il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 90 milioni ma secondo il quotidiano spagnolo la cifra offerta dal Newcastle dovrebbe bastare per condurre in porto l’affare.

