Mercato Milan, non tramonta l’idea Vranckx per il centrocampo dei rossoneri: l’ipotesi è quella del prestito

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, non tramonta l’idea Vranckx per il Milan anche se il primo obiettivo per il centrocampo resta Onana del Bordeaux.

Il Wolfsburg nelle ultime ore avrebbe però aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto: Maldini potrebbe decidere di affondare il colpo.

