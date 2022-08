L’ex centravanti della Sampdoria Francesco Flachi ha espresso il suo parere su quanto fatto vedere specialmente da Napoli e Fiorentina.

Francesco Flachi a 1 Station Radio ha elogiato l’inizio di stagione del Napoli e bacchettato un po’ la Fiorentina. “Il Napoli mi ha impressionato. Sono andati via tutti i senatori, e di solito ci vuole un po’ di tempo. In questo c’è una grande mano di Spalletti che ha ridotto il tempo necessario ad amalgamare il gruppo”.

stadio Artemio Franchi

“Anche l’Inter ha 6 punti, ma non mi è sembrato in palla come gli azzurri. Spalletti è stato bravo a tenere alta la tensione ed a dare la giusta mentalità. Anche l’anno scorso sono partiti così, quindi mi auguro che l’esperienza maturata non faccia ripetere gli stessi errori. Dalla Roma mi aspetto tanto, anche se con la Cremonese ha sofferto. Tra i calciatori mi ha impressionato Kvaratskhelia. Al Napoli mi aspetto che verranno fuori tanti calciatori che prima venivano oscurati dai senatori. La Fiorentina è una buonissima squadra. Se non fosse capitato l’errore di Radu, avrebbe avuto solo due punti in classifica. C’è qualche problemino nella gestione della partita, spesso sono troppo sbilanciati in attacco, ma talvolta devi essere bravo anche a contenere. Per la Viola c’è anche l’impegno mentale dell’Europa, che può dare lustro alla società“.

