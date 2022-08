L’attaccante della Lazio Ciro Immobile racconta da dove vengono molte delle sue reti.

Ciro Immobile si descrive a tutto tondo ai microfoni di DAZN. “Freddezza sottoporta? Un po’ è istinto sicuramente e un po’ è anche esperienza. Studio i portieri, ma io ho fatto tanti gol di istinto soprattutto quando ero più giovane. Tanti gol so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti. Mi spiego meglio. Già immagino il gol durante l’azione. Già so come potrebbe finire. Ad esempio io ho avuto un’occasione con il Bologna, un tiro di sinistro nel primo tempo. Durante la conduzione del pallone avevo pensato di fare il cucchiaio”.

Stadio Olimpico Roma

“Ti spiego per quale motivo: ero messo un po’ laterale e il portiere riusciva a coprire tutta la porta come ha fatto. Però alla fine quando sono arrivato davanti a lui la palla mi e rimbalzata davanti e quindi non sono più riuscito a mettere il piede sotto e ho provato a tirare nel miglior modo che potevo. E poi Skorupski ha fatto una bella parata ed è andata così. Lazio-Inter è sempre una sfida particolare per noi e per i tifosi visto il gemellaggio e cosa è successo nelle partite negli ultimi tempi. Tra il gol di Vecino, quello di Felipe l’anno scorso. Da quando il mister è andato lì è ancora più bello sfidare il nostro passato. Tutti hanno quella motivazione in più”.

