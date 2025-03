Il nuovo DS del Milan ha già scelto il prossimo allenatore: Cardinale avvisato, ma spuntano due enormi sorprese

Il nuovo DS del Milan ha già scelto il prossimo allenatore. La Gazzetta dello Sport ha rivelato il nome e le due enormi sorprese emerse.

Il Milan rifonderà al termine della stagione. Non ci sono più dubbi a riguardo, e le scelte che Cardinale sta portando avanti in queste ore lo confermano. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe infatti interrotto ogni trattativa per cercare di tenere il giocatore, segnando un deciso passo verso un nuovo inizio. A giugno, il rossonero vedrà un cambiamento profondo, un segno chiaro della direzione presa dal progetto. Ma le novità non si fermano qui: sta per arrivare anche una svolta importante per la panchina, con la società pronta a dare una nuova impronta anche alla guida tecnica della squadra.

Il nuovo DS del Milan ha già scelto il prossimo allenatore rossonero

La scelta del nuovo Direttore Sportivo del Milan è ormai definita, con pochi dubbi su chi sarà a ricoprire questo ruolo fondamentale. La decisione di Cardinale mira a costruire un club più forte e, soprattutto, vincente. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il profilo scelto dal proprietario americano avrebbe già in mente il nome del prossimo allenatore rossonero. Una scelta forte, che dimostra quanto le ambizioni per il futuro del Milan siano chiare e di grande spessore, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Allenatore scelto, ma spuntano due enormi sorprese

Un elemento intrigante nel puzzle milanista riguarda la scelta del futuro allenatore. La figura di Igli Tare, una volta al timone come direttore sportivo, sarà determinante anche nella selezione del nuovo tecnico. Tra i nomi che circolano con maggior insistenza c’è quello di Cesc Fàbregas, attuale allenatore del Como, il cui approccio al gioco e le capacità manageriali hanno catturato l’interesse della dirigenza rossonera. Tuttavia, non si escludono colpi di scena con l’apertura verso allenatori di calibro come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, entrambi attualmente senza squadra.

