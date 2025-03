Squalifica per il rossonero, arriva la sentenza clamorosa: costa carissimo il suo gesto in Milan-Lazio, ecco cosa è successo

Squalifica per il rossonero, arriva la sentenza clamorosa. Ecco il gesto che il giocatore pagherà carissimo, grave perdita per il Milan.

La sconfitta contro la Lazio ha lasciato il segno e ha avuto conseguenze pesanti per il Milan. Quella che doveva essere la partita del riscatto, l’occasione per accorciare le distanze nella corsa al quarto posto, si è rivelata probabilmente la fine di ogni sogno europeo per questa stagione. La rivoluzione è ormai imprescindibile, e il Milan non ha intenzione di tirarsi indietro. Anzi, secondo quanto trapela, Cardinale non solo avrebbe già scelto il nuovo Direttore Sportivo, ma avrebbe anche individuato il prossimo allenatore del Milan. Un segnale chiaro della volontà di rinnovare profondamente e ripartire con nuove ambizioni.

Squalificato, è addio a Lecce-Milan

Il campionato, però, deve ancora concludersi e sia i tifosi che la società sperano che possa terminare con onore e dignità, nonostante le difficoltà. A complicare ulteriormente la situazione è la condotta di uno dei giocatori rossoneri, che, nel match contro la Lazio, si è reso protagonista di un gesto che gli costerà caro. Infatti, il calciatore sarà squalificato per un turno e salterà la prossima partita contro il Lecce, un’assenza che sicuramente non faciliterà il lavoro della squadra in un momento già delicato.

Sentenza pesante: rossonero squalificato

Il fatto si è verificato nell’intimità dei corridoi dello stadio, lontano dagli occhi del pubblico, ma non per questo è passato inosservato agli organi disciplinari. Maignan, a seguito di una discussione o forse un momento di tensione non gestito al meglio, ha rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara, il signor Gianluca Manganiello, proprio mentre si dirigevano verso gli spogliatoi. Ancora non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali attraverso i canali della Lega Serie A, ma la notizia è stata diffusa dai giornalisti Nicolò Schira e Matteo Moretto attraverso i loro account sulla piattaforma social ‘X’. La reazione disciplinare non si è fatta attendere: una giornata di squalifica per il portiere francese, che salterà il prossimo incontro del Milan contro il Lecce. Questo è un chiaro segnale da parte degli organi competenti riguardo la serietà con cui vengono trattati comportamenti ritenuti inappropriati, indipendentemente dal momento o dal contesto in cui avvengono.

