Ibra “rinuncia” al grande colpo e Marotta ne approfitta: arriva la conferma, sorpasso Inter completato

Ibra “rinuncia” al grande colpo e Marotta ne approfitta. Da quanto trapela l’Inter avrebbe una posizione di grande vantaggio ora.

Il Milan intende ripartire dopo la cocente sconfitta contro la Lazio, che si aggiunge a quelle contro Torino e Bologna. In casa rossonera c’è grande fermento e l’atmosfera è più che mai tesa, con ore caldissime che determinano il futuro del club. La scelta del nuovo Direttore Sportivo sembra ormai definitiva, così come le mire per il prossimo allenatore del Milan, segno di un cambiamento imminente. Non solo, anche sul mercato arrivano scelte e mosse pesanti, ma questa volta le operazioni sembrano orientate in maniera più lusinghiera, con il club pronto a investire in un futuro più solido e competitivo.

Doppia mossa a sorpresa di Ibra: saltano i due colpi

Il prossimo mercato del Milan si articolerà in molteplici direzioni, con un focus su rinnovamento e rafforzamento della rosa. L’ultima indiscrezione rivela come il club rossonero abbia definitivamente abbandonato ogni trattativa per trattenere uno dei suoi giocatori di maggior talento a giugno. Non solo, da fonti ben accreditate emerge anche il passo indietro di Zlatan Ibrahimović per uno dei grandi obiettivi di mercato della prossima estate, con l’Inter di Marotta che, al contrario, avrebbe già mosso passi concreti per cercare di assicurarsi il giocatore. Un segnale chiaro che le dinamiche di mercato potrebbero essere molto più competitive di quanto ci si aspettasse.

Passo indietro di Ibra: Marotta ne approfitta

Contrariamente a quanto suggerito da precedenti indiscrezioni, il Milan – scrive su X Sacha Tovalieri – sembra fare un passo indietro nella corsa a Koni De Winter, lasciando spazio all’Inter. I recenti sviluppi indicano che i nerazzurri sono attivamente in trattativa per il difensore belga, avendo già avviato contatti con l’entourage del giocatore. L’abilità difensiva e la prospettiva di crescita di De Winter hanno evidentemente colpito la dirigenza dell’Inter, pronta a investire sul suo talento. La cifra richiesta dal Genoa si aggira intorno ai 30 milioni di euro, un investimento considerevole che, tuttavia, non sembra scoraggiare i piani dell’Inter.

