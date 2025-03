“Mi fa impazzire”, Pellegatti rivela la mossa clamorosa che ha in mente Conceicao e poi annuncia: “Segnatevi questa data”

“Mi fa impazzire”, Pellegatti ha rivelato perplessità sulla mossa che avrebbe in mente Conceicao e poi annunciato una data cruciale.

Sono giorni di clima rovente in casa Milan. Si respira aria di cambiamento, e al contempo anche di rivoluzione. La sconfitta pesante contro la Lazio ha definitivamente fatto scoppiare il caso, e la dirigenza, con in testa Cardinale, è pronta a intervenire per rimediare e preparare il club per la prossima stagione. Da quanto trapela, il nuovo Direttore Sportivo sarebbe già stato scelto, ma non è tutto: anche il nome del nuovo allenatore sembra essere già chiaro nelle stanze di Via Aldo Rossi. Un segnale forte che la società è determinata a voltare pagina e a costruire un nuovo ciclo di successo.

La squalifica a sorpresa e la rivelazione d Pellegatti

Il campionato, però, non è ancora terminato, e il Milan è chiamato a chiudere la stagione nel migliore dei modi, cercando di ottenere il maggior numero di punti possibile. La squalifica a sorpresa di uno dei giocatori rossoneri complica i piani del club, a partire dalla prossima trasferta di Lecce, che potrebbe rappresentare un altro banco di prova per Conceição. A tal proposito, Carlo Pellegatti ha rivelato quelle che saranno le mosse del tecnico, alimentando però molti dubbi su come la squadra affronterà questa fase finale del campionato. La situazione si fa sempre più delicata e le scelte tecniche avranno un peso fondamentale per il futuro del Milan.

Pellegatti svuota il sacco e rivela una data cruciale per il Milan

Carlo Pellegatti, intervenuto a TMW Radio, ha svelato alcuni retroscena su Conceicao e il futuro del Milan che faranno senza dubbio discutere. In particolare ha affermato: “In 14 giorni siamo fuori dalla Champions di quest’anno, fuori da quella del prossimo anno ed è a rischio comunque l’Europa, inoltre siamo noni. E’ stata una caduta verticale. Se la dirigenza va avanti con Conceicao sono scelte loro. Ora il tecnico vuole fare rivoluzione col Lecce ma non mi sembra il momento migliore per farlo, rompendo così con altri giocatori, visto che c’è anche il derby di seminale di Coppa Italia in vista. Non mettiamo insieme la questione Theo e Leao, perché le cose migliori quest’anno le abbiamo viste da Leao. Si deve ripartire dal direttore sportivo, che è slittato e non arriverà prima del 15 marzo. Però più presto arriva, più presto ci sarà il nuovo tecnico e si comincerà a programmare. Ds? C’è anche Paratici, forse Berta era il preferito ma è stato avvicinato troppo tardi e pare più vicino all’Inghilterra. Forse Tare è avanti, ma non so se ci possono essere inserimenti a sorpresa”.

