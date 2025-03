Maignan (e non solo lui) nel “mirino” di Conceicao: scelte drastiche, il tecnico annuncia rivoluzione senza precedenti

Maignan (e non solo lui) nel “mirino” di Conceicao. Il tecnico avrebbe annunciato scelte drastiche, una vera e propria rivoluzione.

In un momento di incerta navigazione per il Milan, il club decide di mantenere alla guida tecnica Sergio Conceiçao fino al termine della stagione, nonostante le oscure nubi che si addensano sull’orizzonte della squadra lombarda. Questa scelta appare come un tentativo di salvare il salvabile in una stagione che, al momento, sembra destinarsi a un epilogo lontano dalle aspettative iniziali. Gira voce infatti, da fonti ben accreditate, che il Milan non solo abbia già scelto il nuovo DS ma che abbia già chiaro in mente il nome del prossimo allenatore. Scelte forti alla ricerca di un futuro migliore, diverso da quello attuale in cui la squadra si trova con una semifinale di Coppa Italia come unico spiraglio di luce in un contesto altrimenti abbastanza buio.

La situazione in campionato dopo Milan-Lazio

Il Milan, dopo aver salutato le speranze di agganciare il quarto posto in classifica, attualmente occupato dalla Juventus che dista 11 punti con 11 giornate ancora da disputare, si trova in una posizione non certo invidiabile. Nona in Serie A, la squadra è ormai fuori dalla competizione per un posto nelle coppe europee, con il compito arduo di dover concludere il campionato nel modo più dignitoso possibile. La sfida che attende Conceiçao e i suoi uomini è quindi di grande portata, considerando il doppio derby in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, l’unica reale opportunità di salvare la stagione.

Maignan e non solo lui nel mirino di Conceicao

All’interno dello spogliatoio, alcune questioni sembrano turbare l’ambiente. La condizione fisica di alcuni calciatori, il portiere francese Mike Maignan incluso, ha sollevato – scrive La Repubblica – alcune preoccupazioni. La critica riguarderebbe un eccesso di peso che comprometterebbe l’agilità e la prestazione atletica, un aspetto non secondario in uno sport ad alta intensità come il calcio. Questo ha portato a un monitoraggio costante, che include pesatura quotidiana e controlli sulla qualità del sonno, sebbene i risultati non siano sempre stati soddisfacenti. Inoltre, il rinnovo del contratto di Maignan è attualmente in pausa, segno che le discussioni sul suo futuro sono ancora aperte. Conceiçao sembra puntare su un approccio che privilegia la gioventù e la fame di successo. Nomi come Camarda e Terracciano emergono come simboli di questa nuova direzione, indice della volontà di insufflare energia fresca in una squadra che sembra averne bisogno. La riapertura degli allenamenti a Milanello segna l’inizio di questo nuovo corso, con la prospettiva di vedere alcune novità nella formazione già nel prossimo incontro contro il Lecce. È un momento di rifondazione per il Milan, che cerca di trovare nel cambio generazionale e nell’entusiasmo dei più giovani la chiave per rilanciarsi.

Leggi l’articolo completo Maignan (e non solo lui) nel “mirino” di Conceicao: scelte drastiche, il tecnico annuncia rivoluzione senza precedenti, su Notizie Milan.