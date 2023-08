IL PERSONAGGIO – Il gol e non solo: la gara di Dusan Vlahovic contro il Bologna dimostra che bisogna ripartire da quelli come lui

Sarebbe ingiusto soffermarsi solamente sulla rete messa a segno, che resta comunque uno splendido esempio di come un attaccante debba muoversi nell’area di rigore: inserimento e colpo di testa imperioso sul quale il portiere non puà nulla. Ma la partita di Dusan Vlahovic contro il Bologna è anche tanto altro. E’ il gol annullato a inizio secondo tempo tra i dubbi per la posizione di Rabiot, ma che ha dimostrato tutta la voglia del serbo di erigersi a leader di una squadra che nella passata stagione non ha avuto punti fermi ai quali appoggiarsi. La gara di Dusan è l’accettare i fischi dopo un primo tempo sottotono come quello dei compagni, per poi andare a fine gara sotto la curva riempita da quei tanti tifosi, che hanno sempre sperato in una sua permanenza quando si parlava di un possibile scambio con Lukaku, e invitarli ad applaudire maggiormente la reazione avuta nella ripresa.

Perchè si, dopo un anno e mezzo di adattamento, con la pubalgia di mezzo, questo sembra tutto un altro Vlahovic. Un giocatore più forte dal punto di vista fisico, come ammesso da Landucci, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale. I due gol in due gare sono solo la ciliegina sulla torta delle sue prestazioni, ma conoscendo bene Dudù sicuramente avrà voglia di confermarsi per spingere questa Juve a rialzarsi subito dopo un mezzo passo falso. La fame di vittorie è ancora tanta e insaziata dopo le recenti annate senza trofei e l’essere messo in discussione durante tutto il mercato appare aver caricato ancora di più il numero 9. Uno dei giocatori, con capitan Danilo, Chiesa e qualche altro, che sono i veri imprescindibili per questa squadra se si vuole tornare in alto.

