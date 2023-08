Perin: «La Juve deve vincere tutti gli anni, ma ora si sta ricostruendo». Le dichiarazioni del portiere dopo l’1-1 col Bologna

Perin a Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova mentalità della Juve di questa stagione dopo l’1-1 col Bologna.

NUOVA MENTALITA’ DELLA JUVE – «Allegri ci ha predicato calma. Eravamo un po’ “agitati” perché non riuscivamo a trovare le distanze col Bologna che ha fatto un bel primo tempo. Ci ha dato 2-3 accorgimenti tattici e nel secondo tempo li abbiamo messi subito in campo. Ci siamo accorti della differenze che abbiamo trovato nell’andarli a prendere e nelle giocate. Bisogna avere fiducia. Lo so che la Juve è un club che deve vincere tutti gli anni però ci sono momenti in cui si ricostruisce e ricomincia. Siamo in questo periodo qua probabilmente. Ci vogliono calma e fiducia, possiamo tirare fuori buone cose da quel che stiamo facendo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI PERIN A SKY POST JUVE BOLOGNA

The post Perin: «La Juve deve vincere tutti gli anni, ma ora si sta ricostruendo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG