Zlatan vuole stipulare un piano per migliorare la situazione attuale a Milanello. La mossa che sorprende i tifosi rossoneri. Nonostante il derby vinto, il morale dei giocatori rossoneri è in piena caduta libera, riflettendo la difficoltà di trovare continuità e sicurezza nei propri mezzi. Paulo Fonseca non sembra essere riuscito a trasmettere la giusta convinzione alla rosa e il gioco espresso appare confuso, con la squadra spesso fragile sia mentalmente che tatticamente. Il malcontento dei tifosi rossoneri è palpabile. San Siro, la casa del Diavolo, sta diventando un teatro di contestazioni, con la piazza rossonera che chiede risposte e un cambio di rotta immediato. In mezzo a questa crisi, c’è un uomo che potrebbe fare la differenza: Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante sembra l’unico capace di riportare grinta e leadership a un gruppo in evidente difficoltà. La dirigenza rossonera ha messo nuovamente sotto pressione Fonseca. Durante la sosta si terranno nuovi incontri tra l’allenatore e […]

