Sia Musah che, soprattutto, Christian Pulisic avranno ben poco tempo per preparare la delicata sfida all’Udinese ed in più..quanti chilometri La pausa per le partite internazionali rappresenta un vero e proprio rompicapo per gli allenatori, che si vedono costretti a gestire il rientro dei propri giocatori da ogni angolo del mondo. Il Milan, con il suo timoniere Paulo Fonseca, si appresta a navigare in queste acque turbolente mentre si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Tra gli ostacoli da affrontare, spicca la situazione di Christian Pulisic, elemento fondamentale nello scacchiere rossonero, le cui recenti peripezie con la nazionale americana potrebbero avere ripercussioni sulla sua prestazione. Gli straordinari di Pulisic In vista dell’impegno in Serie A contro l’Udinese, il Milan si trova a fronteggiare la grana rappresentata dai ritorni tardivi dei propri internazionali. Fra questi, Christian Pulisic emerge come caso emblematico: l’attaccante americano è chiamato a un tour de […]

Leggi l’articolo completo Milan, problema per gli americani in vista del match contro l’Udinese!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG