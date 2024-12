Il piano segreto di Marotta: il presidente pensa in grandissimo per l’attacco

C’è una clamorosa indiscrezione di mercato che vede i nerazzurri rivoluzionare il proprio attacco senza però depotenziarsi. Nel mondo del calcio, l’arte della negoziazione e della strategia di mercato ha il potere di trasformare le squadre, offrendo loro opportunità di rafforzamento a volte impensabili. In questo contesto, le mosse dell’Inter e del suo presidente Beppe Marotta sembrano delineare un piano futuristico che, se realizzato, potrebbe cambiare le dinamiche competitive della Serie A e oltre. L’arte del parametro zero Beppe Marotta, conosciuto per la sua abilità nel portare a segno trattative vantaggiose, sta pianificando di rinnovare l’attacco dell’Inter traendo vantaggio da situazioni contrattuali di altri club. Tradizionalmente abile nel siglare accordi a parametro zero, l’ex Juventus sembra voler portare altri due big a Milano con questa formula. Gli scenari Considerata l’eventualità di dover cedere giocatori chiave come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, di fronte all’interesse di club importanti della Premier League […]

