A partire dall’odierna trasferta in Slovacchia il calendario europeo del Milan si fa, sulla carta, in discesa. Con la chance di piazzarsi nelle prime otto le prospettive economiche allora diventerebbero davvero interessanti.

In queste serate di grande calcio europeo il Milan si trova a un bivio cruciale nella sua campagna in Champions League. Superate con risultati alterni le grandi sfide contro avversari di rilievo quali Liverpool, Leverkusen e Real Madrid, per i rossoneri si prospetta un percorso ora meno impervio che potrebbe, con impegno e dedizione, condurli direttamente agli ottavi di finale classificandosi nelle prime otto del girone unico.

Questa ultimi quattro match non solo determineranno se e come il Milan avanzerà nella competizione ma influenzeranno significativamente anche gli aspetti finanziari del club con un impatto potenzialmente davvero importante sul bilancio economico rossonero.

La ripartenza da Madrid

Il recente trionfo del Milan sul campo del Real Madrid ha acceso le speranze e rafforzato l’autostima della squadra, perlomeno in Europa, riscattando un inizio di stagione che non aveva particolarmente entusiasmato. E se in campionato le cose si fanno difficili con l’obbiettivo minimo di finire tra le prime cinque che va inseguito, con sei punti già in tasca in Champions e le avversarie più temibili già affrontate, i rossoneri guardano con un rinnovato ottimismo al resto della fase a gironi, puntando ad aggiudicarsi la posta piena nei restanti quattro match europei ma, è fattibile?

Un calendario favorevole

Davanti al Milan si staglia un calendario sulla carta decisamente più agevole, con incontri contro squadre considerate alla portata del diavolo. Tra queste il match di oggi contro lo Slovan e la Stella Rossa a San Siro l’ 11 dicembre presentano meno insidie viste anche le prestazioni difensive decisamente deboli mostrate fino ad ora in Champions dalle due rivali che sono le peggiori dell’intero torneo sotto questo aspetto. Successivamente Girona sempre a San Siro e la trasferta croata contro la Dinamo Zagabria rappresenteranno forse sfide più ardue ma non proibitive. La potenziale conquista di dodici punti nelle prossime quattro partite proietterebbe i rossoneri direttamente agli ottavi di finale, evitando così i playoff, e garantendo un percorso più diretto ed agevole nel torneo.

Impatto economico e sportivo significativo

La qualificazione diretta agli ottavi non si tradurrebbe solo in un vantaggio sportivo, eliminando la fatica dei playoff, ma avrebbe anche ricadute economiche decisamente importanti. Oltre ai premi per le vittorie nella fase a gironi, il Milan potrebbe incassare una somma consistente grazie alla sua posizione finale nelle prime otto. In totale il club rossonero potrebbe guadagnare oltre 30 milioni di euro in premi legati a questo risultsto. Una cifra di enorme rilievo per le casse milanjste in grado anche di potere far virare gli orizzonti in vista delle future finestre di calciomercato.

