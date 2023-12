Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato alla stampa della situazione di classifica dei rossoneri. Le dichiarazioni

Nicola Canonico, presidente del Foggia, ha parlato alla stampa della situazione di classifica dei rossoneri. Le dichiarazioni.

PAROLE – «A Foggia se si appare troppo si è malvisti, se non si parla si è poco presenti: non c’è mai una misura coerente con quella che è la realtà. Avremmo parlato indipendentemente dal risultato perché era giusto dare risposte. Serviva dare serenità al gruppo; la tensione si è vista nel secondo tempo, quando abbiamo subìto il gol e ci siamo impauriti, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, creando molte palle gol e facendo anche due gol. Il Foggia non starà a guardare per i ritocchi che la squadra necessita. Non sono contento del campionato, ma abbiamo un punto in meno allo scorso anno. Bisogna avere pazienza, continueremo a lavorare come sempre e nell’assoluta serenità, per rendere questo campionato dignitoso come ho detto dall’inizio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG