Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, ha parlato al termine della sfida di Serie B vinta contro la Ternana. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «E’ vero, siamo maturati tanto e gestiamo meglio la partita sia in vantaggio che sotto. E questo è quello che conta. Siamo in fiducia e siamo contenti, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto. E’ il mio momento migliore? E’ il momento in cui sto facendo più statistiche. Sento che gioco bene e faccio gol e assist, e questo conta alla fine dell’anno. Ma per me contano i tre punti, non le statistiche individuali. Vogliamo la Serie A tutti quanti, io per primo».

