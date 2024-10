L’allenatore del Milan Paulo Fonseca continua a fare paragoni col calcio che la squadra rossonera esprimeva con Pioli. In un passaggio della conferenza stampa di Paulo Fonseca di ieri emerge come il Milan attuale non sia così vicino alla sua idea di calcio; il lusitano però sostiene che la strada intrapresa è quella giusta. “Non penso che a Leverkusen sia stato un problema di carattere, nel primo tempo c’è stata una superiorità meritata del Leverkusen. Abbiamo sbagliato le nostre uscite e le nostre decisioni”. “La squadra ha dimostrato carattere per tutta la partita, penso che non sia stato un problema di atteggiamento. È stata una partita difficile perché il Leverkusen è una squadra forte con un’identità facile da capire ma difficile da contrastare. Ma penso che la squadra abbia avuto molto carattere”. La diversità rispetto al passato “Mi sembra che parlo sempre delle stesse cose… Quello che penso è che […]

Leggi l’articolo completo Il problema grosso del Milan secondo Paulo Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG