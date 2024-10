L’ex centrocampista ed ex dirigente rossonero Zvonimir Boban torna sul suo burrascoso addio al Milan. Zvonimir Boban è stato intervistato da Fabio Caressa a Deejay Football Club: tantissimi gli argomenti trattati a partire dalle sue ultime critiche a Fonseca ed al Milan per la gara di martedì scorso. “Anche la gente che vede le partite, nove volte su dieci la pensa alla stessa maniera”. “C’è stato un problema perché io ho detto che il Milan per un’ora non ha giocato bene contro il Bayer Leverkusen: chi dice che ha giocato bene non capisce nulla di calcio. Se questo è il problema cosa ci posso fare?”. L’inchiesta che ha portato all’arresto degli ultras di Milan ed Inter “Abbiamo sempre saputo che c’erano delle cose strane, con tanti che avevano degli interessi strani. Questo preoccupa, non è facile nemmeno per le società. Non posso a priori accusare la gente di non so […]

