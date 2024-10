L’avvocato Paco D’Onofrio ha provato a chiarire cosa può succedere alle due società meneghine nell’ambito dell’inchiesta sulle curve. Cronache di Spogliatoio ha intervistato Paco D’Onofrio che ha parlato delle possibili pene e sanzioni a Milan ed Inter. “Le norme prevedono, se il fatto viene accertato, che vi sia una squalifica ai danni dei tesserati e a carico delle società, se il comportamento è passivo e quindi che non ci sia una complicità, e tenderei ad escluderlo, non ci possono essere punti di penalizzazione. Quindi ammenda per la società e squalifica per i dirigenti”. Il precedente “Ricordo che il precedente di Andrea Agnelli è piuttosto significativo perché fu abbastanza consistente la squalifica. La giustizia sportiva quando squalifica le persone fisiche però attende a considerare la condizione, cioè un dirigente potrebbe avere un periodo di squalifica maggiore rispetto a un allenatore o un calciatore proprio perchè la squalifica di un soggetto che va sul campo […]

