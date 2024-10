L’ex centrocampista Massimo Orlando ha espresso il suo parere sul nuovo assetto dei rossoneri. Massimo Orlando ha parlato delle scelte tattiche di Paulo Fonseca in un’intervista concessa a MilanNews. “Io sono tra quelli che contestavano le scelte iniziali di Fonseca, non a caso quando la squadra veniva scavalcata a centrocampo poi soffriva”. Il miglior Milan della stagione “Sicuramente in Germania abbiamo visto un Milan migliorato rispetto alla partita col Liverpool ma mi sembra un po’ esagerato definirlo il miglior Milan della stagione. Semmai lo è stato quello del derby, lì il Milan ha tirato fuori il carattere e Fonseca ha avuto una brillante intuizione tattica. Detto questo anche a Leverkusen abbiamo visto buone cose e il pareggio ci poteva stare”. Su Morata “Direi che è imprescindibile, perché è intelligente e sa sempre cosa fare. Inoltre aiuta nella fase difensiva, dà dei punti di riferimento in campo. È uno di quei […]

Leggi l’articolo completo Nuovo Milan: l’ex calciatore è perplesso sui benefici a lungo andare del nuovo modulo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG