Non c’è ancora accordo tra nerazzurri e parigini per la cessione del difensore che molto probabilmente sarà il sacrificato dei milanesi.

Sembra essere proprio Milan Skriniar il big che l’Inter cederà per avvicinarsi al volere della società che ha imposto di chiudere la sessione estiva di calciomercato con un utile di 60 milioni. Il Paris Saint Germain però per ora ha fatto due offerte che non soddisfano i nerazzurri, la prima da 50 milioni e la seconda da 60.

Bremer

Secondo Rmc Sport nelle prossime settimane la trattativa vivrà le sue fasi calde coi francesi che potrebbero rilanciare in maniera decisa. Marotta ed Ausilio hanno da tempo l’accordo con Gleison Bremer che però non dipende dalla cessione dello slovacco; l’Inter si è portata avanti anche col procuratore di Nikola Milenkovic della Fiorentina nel caso si perfezionasse l’affare col PSG.

