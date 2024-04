Un mercato molto diverso dalle ultime sessioni estive attende i nerazzurri, almeno secondo le intenzioni dei dirigenti.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW fa il punto sul mercato in uscita dell’Inter in vista della prossima stagione. “La volontà dell’Inter è tenere tutti i giocatori più forti anche in vista della Champions e del Mondiale per club. È evidente che molti club hanno potenzialità economiche importanti in grado di presentare offerte quasi irrinunciabili”.

Dumfries Kaio Jorge

Il rischio

“È il caso del Paris Saint Germain, che è già a caccia del sostituto di Mbappé destinato al Real Madrid. La società francese ha in testa Osimhen ma la stagione di Thuram non è certo passata inosservata e anche lui è finito nei radar. Di fronte ad una proposta di 80 milioni di euro l’Inter potrebbe anche vacillare, considerato che Marcus è arrivato un anno fa a parametro zero”. Il contratto del francese prevede inoltre una clausola rescissoria dal valore di 85 milioni.

Il caso dell’esterno olandese

“L’Inter poi dovrà anche capire quale sarà il futuro di Dumfries. Sul fronte del suo rinnovo non ci sono stati passi avanti, per cui l’esterno olandese potrebbe anche partire. La valutazione è di 30 milioni di euro. In caso di addio la destinazione più probabile resta la Premier”. L’ex PSV Eindhoven chiede un ingaggio di 5 milioni a stagione per il rinnovo ma l’Inter è ferma ad un’offerta di 4; in caso di mancato accordo il laterale finirà sul mercato in estate.

L’articolo Il PSG riflette su Thuram, l’Inter vacilla solo di fronte a questa cifra, Dumfries è ancora un rebus proviene da Notizie Inter.

