Il portiere del Manchester United Andre Onana mostra ancora una volta il proprio attaccamento al club nerazzurro.

Ad assistere al match di ieri dell’Inter c’era anche Andre Onana, ex portiere nerazzurro che è rimasto molto legato alla sua ex squadra; ecco le sue parole a DAZN. “Sono contento di essere qui. Un saluto ai tifosi dell’Inter? L’Inter per me è una famiglia. Con i tifosi dell’Inter siamo sempre uniti, per loro un saluto e un abbraccio forte. Che effetto fa l’Inter sta per vincere lo scudetto? Sono contento per questo, sono qui per dare forza non potrò esserci la prossima settimana e per questo sono venuto, anche per complimentarmi“.

Andre’ Onana

Le sensazioni

“E’ un momento storico per la squadra, sono molto contento per la squadra che ha lavorato molto bene. E spero che l’anno prossimo e gli altri che verranno continuino così. Rimpianti? No, io sono felice dove sono. Però sono molto contento per l’Inter, sono una squadra fantastica, con giocatori fantastici e un allenatore meraviglioso. E’ un momento emozionante per me quando penso a tutto quello che abbiamo fatto l’anno scorso insieme. Ho salutato tutti, Denzel de Vrij, ma anche tutti gli altri“.

I trascorsi milanesi

Onana è un capolavoro di Marotta ed Ausilio perché fu acquistato a costo zero e rivenduto dopo solo una stagione a più di 60 milioni al Manchester United; il camerunese ha giocato benissimo all’Inter ma in Inghilterra, almeno per ora, il suo rendimento è stato molto al di sotto delle aspettative.

L’articolo Inter-Cagliari, c’era anche Onana: “L’Inter per me è una famiglia, è un momento storico per il club, mi complimento” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG