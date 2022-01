Il punto sul mercato dell’Inter

Come rinforzare una squadra in forma e vincente come l’Inter? Marotta e Ausilio sondano il mercato per puntellare la squadra in quei reparti che vedranno delle uscite in estate. Se ormai è certo l’avvicendamento tra Onana e Handanovic in porta, per la difesa l’uscente Stefan de Vrij potrebbe essere sostituito da Luiz Felipe, Bremer o Ginter. In attesa di capire la volontà del calciatore tedesco, il laziale sembra l’occasione più vantaggiosa da un punto di vista economico.

A centrocampo continuano i dialoghi con il Sassuolo per Davide Frattesi. La sua dinamicità piace molto allo staff tecnico interista, che potrebbe salutare Vecino, Sensi e Vidal. Serve ringiovanire e rendere più italiano il reparto. In attacco, nonostante la prova di ieri sera, sembra segnato il futuro di Alexis Sanchez. Al suo posto è ballottaggio Scamacca-Pinamonti. L’Inter pensa al futuro e cerca rinforzi mirati per un gruppo che sta regalando ai tifosi enormi soddisfazioni.