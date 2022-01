Mercato, Arthur si avvicina all’Arsenal

Come raccontato in queste ultime ore da Tuttomercatoweb, Arthur ha la testa a Londra, per la precisione all’Emirates Stadium dell’Arsenal. Proprio sulla panchina dei Gunners siede quel Mikel Arteta pronto a fare carte false per avere subito a disposizione il centrocampista brasiliano. Il pressing continua e la formula per il trasferimento non cambia.

Prestito gratuito di sei mesi ed eventuale proposta per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino a giugno. Una buona opportunità per il calciatore e per la Juventus, che deve prima però individuare un sostituto. Da Torino filtra ottimismo sull’esito della trattativa e non è assolutamente da escludere un’accelerata nelle prossime ore. Arthur è pronto a salutare i bianconeri per intraprendere la sua nuova avventura in Premier League.