Il Real Madrid starebbe per concludere le trattative per il rinnovo di Luka Modric e per l’acquisto di Antonio Rudiger.

Il Real Madrid è vicino a vincere la Liga ed è in semifinale di Champions League dove affronterà il Manchester City; il club però non si culla sugli allori e già si porta avanti nella campagna acquisti per la prossima stagione.

Luka Modric

È molto vicino il rinnovo del centrocampista Luka Modric che nonostante i 36 anni di età continua a dominare a centrocampo; il contratto del croato scade a giugno 2022 e dovrebbe essere prolungato di una sola stagione. I Blancos dovrebbero riuscire a battere la folta concorrenza, soprattutto del Barcellona, e ad accontentare le richieste economiche elevate anche di Antonio Rudiger, difensore ex Roma che si libererà a parametro zero dal Chelsea.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG