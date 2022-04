La Juventus cerca necessariamente almeno un terzino sinistro, spunta Emerson Palmieri a costi non esagerati.

La Juventus vuole vendere Alex Sandro alla prima offerta utile, il brasiliano è oramai ritenuto una riserva costosissima ed entrerà in scadenza di contratto nella prossima stagione. Nemmeno Luca Pellegrini in realtà fa impazzire Max Allegri che lo ritiene niente di più di una riserva affidabile. De Sciglio invece è il classico Jolly.

Qui entra in gioco la ricerca di un terzino sinistro: casting da Destiny Udogie dell’Udinese, passando per Cambiaso del Genoa per finire su Emerson Palmieri del Chelsea in prestito al Lione in Francia. Il nazionale italiano più volte è stato vicino all’arrivo in bianconero, ma mai seriamente fino a sbarcare a Torino.

Per il ruolo di centrale difensivo, si registra la decisione di Rudiger che dal Chelsea passerà a parametro 0 al Real Madrid. Nonostante l’apprezzamento per l’offerta bianconera, il richiamo dei blancos è stato troppo forte per il centrale tedesco.

